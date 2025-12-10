На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил внешность своего пресс-секретаря

Трамп похвалил «губы-пулеметы» своего пресс-секретаря Левитт
Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп похвалил внешность пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает Fox News.

«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. «Ап, ап, ап, ап», как маленький пулемет, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика», — сказал республиканец.

Кэролайн Левитт — самый молодой пресс-секретарь Белого дома в истории США. В момент назначения на этот пост ей было 27 лет. Ранее она отвечала за коммуникации с прессой в предвыборной кампании Трампа. До Левитт рекорд как самому молодому пресс-секретарю Белого дома принадлежал 29-летнему Рону Зиглеру, которого в 1969 году назначил 37-й президент США Ричард Никсон.

В заявлении Трампа о назначении Левитт говорилось, что она «умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором».

Задача пресс-секретаря президента США и по совместительству Белого дома заключается в том, чтобы предоставлять достоверную информацию и завоевать доверие журналистов, сохраняя при этом лояльность главе государства.

Ранее Трамп напомнил о последнем «стеклянном потолке» Хилари Клинтон.

