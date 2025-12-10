На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые разгадали тайну исчезнувших «людей-хоббитов»

CEE: древние «люди-хоббиты» вымерли из-за сокращения осадков
true
true
true
close
Yousuke Kaifu/Reuters

Причина вымирания карликовых древних людей Homo floresiensis, известных как «хоббиты», могла быть связана с резким сокращением осадков на острове Флорес около 50 тысяч лет назад. К такому выводу пришли ученые из Университета Гриффита в Австралии. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

H. floresiensis известны по останкам из одного места — пещеры Лян Буа на острове Флорес в Индонезии. По единственному известному черепу и наиболее полно сохранившимся скелетам рост флоресских людей оценивается примерно в один метр, а объем головного мозга — в 400 см³.

Чтобы понять, что могло привести к их исчезновению, международная команда исследовала сталагмит из соседней пещеры Лян Луар. По соотношению магния и карбоната кальция, отражающему скорость роста сталагмитов, ученые восстановили динамику осадков на острове. Они обнаружили, что среднегодовое количество осадков снизилось с 1560 мм 76 тысяч лет назад до 990 мм 61 тысяч лет назад и оставалось низким примерно в течение последующих 11 тысяч лет.

Параллельно происходило сокращение популяции стегодонов – миниатюрных островных слонов, ключевой добычи «хоббитов». Анализ зубов стегодонов показал резкое уменьшение их численности в тот же период, а полное исчезновение совпало с извержением близлежащего вулкана примерно 50 тысяч лет назад. Исследователи считают, что нехватка пресной воды и растительности вынудила стегодонов мигрировать ближе к побережью, а Homo floresiensis могли последовать за ними.

Перемещение к побережью, по мнению авторов, увеличило вероятность контактов между «хоббитами» и группами Homo sapiens, которые в то время продвигались по региону. Конкуренция за ресурсы или конфликты могли дополнительно ослабить позиции карликовых людей, а вулканическое извержение лишь усугубило ситуацию.

Ранее в Эфиопии обнаружена загадочная стопа, принадлежавшая древнему родственнику человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами