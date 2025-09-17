На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали Белгород, пострадала 18-летняя девушка

Гладков: в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала 18-летняя девушка
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгород, пострадала 18-летняя девушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. 18-летней девушке, получившей баротравмуповреждение органов и тканей, вызванное резким перепадом давления в окружающей среде. Пострадать могут любые части тела, но чаще травмированию подвергаются мышцы, пазухи носа, зубы, полость уха, желудок и легкие, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно», — написал глава региона.

До этого Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Глава региона рассказал, от ударов украинских беспилотников пострадали кровля и остекление здания.

По информации губернатора, в результате удара Вооруженных сил Украины по зданию правительства региона пострадали две женщины. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены три многоэтажных дома. В результате атаки никто не пострадал. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар во время его рабочей поездки в город.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.

Атаки БПЛА на Россию
