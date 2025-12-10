СМИ рассказали, как Трамп и Зеленский могут сорвать мирное соглашение

Hill: перспективы мира туманны из-за напряженности между Трампом и Зеленским

Перспективы мира на Украине «туманны» в условиях нарастающей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета The Hill.

«Перспективы скорого заключения мирного соглашения, которое положит конец боевым действиям между Россией и Украиной, выглядят туманными на фоне роста напряженности между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в последние несколько дней Трамп неоднократно критиковал Зеленского, выражая недовольство действиями своего украинского коллеги и усиливая давление на него с целью заставить принять сделку.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».