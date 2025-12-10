На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пари НН» продал своего вратаря

«Пари НН» продал «Балтике» вратаря Кукушкина после матча в 0:1
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь «Пари НН» Иван Кукушкин оформил полноценный трансфер в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Калининградский клуб договорился с «Пари НН» активировал опцию выкупа игрока. Новый контракт 23-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года.

Кукушкин является воспитанником «Газпром»-Академии и ранее выступал за юношеский состав «Зенита», а также за «Звезду» и «Уфу». В «Пари НН» он попал на правах свободного агента, а в 2024 году перешел в «Балтику». За калининградцев вратарь провел три матча в Кубке России.

7 декабря «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на 5-й позиции располагается «Балтика» с 35 очками. «Пари НН» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее РФС утвердил календарь Кубка России на 2026 год.

