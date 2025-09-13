На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде украинский дрон сдетонировал возле пассажирского автобуса

Гладков: три человека пострадали при детонации БПЛА около автобуса в Белгороде
Настоящий Гладков/Telegram

Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал возле пассажирского автобуса. Ранения получили двое взрослых и 16-летняя девушка, которую с осколочным ранением плеча транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

«Взрослых <...> для обследования доставляют в городскую больницу №2», — говорится в заявлении.

Публикация дополнена фотографией поврежденного автобуса. На кадрах видно, что у транспортного средства оказались выбиты окна.

Кроме того, другой украинский БПЛА нанес удар по социальному объекту в Белгороде. У здания поврежден фасад.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Другая информация о последствиях атак уточняется, добавил губернатор.

Утром 13 сентября Гладков сообщил, что жительница Белгорода в результате атаки дрона ВСУ получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения ног и грудной клетки. 20-летнюю девушку госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгороде в результате атаки ВСУ серьезно пострадала женщина, ее не спасли.

