На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прямо катастрофа»: Анита Цой объяснила выступление в костюме покемона

Певица Анита Цой рассказала, что вынудило ее выступить в костюме покемона
close
Нина Зотина/РИА Новости

Певица Анита Цой рассказала, как во время новогоднего тура ей пришлось выйти на сцену в костюме покемона. По ее словам, это произошло из-за того, что артисты забыли костюмы для выступления и были вынуждены сами выкручиваться из ситуации.

«Для любого артиста забыть свой костюм для выступления — это прям-таки катастрофа, потому что ты в него идеально вписываешься, смотришься в нем и специально на тебя его сшили», — призналась певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, артистам, однако, не пришлось долго думать над решением – оказалось, что на территории, где проводился концерт, были ростовые костюмы покемонов. Выступающие облачились в них, что в итоге оказалось удачным решением – по словам Цой, зрители были в восторге.

«Не каждый день увидишь Аниту Цой в образе покемона», — отметила она, добавив, что теперь перед гастролями костюмы проверяет в первую очередь.

Певец Шура рассказал, что самой лучшей в своей жизни была новогоднюю ночь, которую провел с бездомными за решеткой. По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца. В итоге праздник он встречал в тюрьме с бездомными, которые вместе с ним пели его хиты.

Ранее Собчак раскрыла, как отпразднует Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами