«Прямо катастрофа»: Анита Цой объяснила выступление в костюме покемона

Певица Анита Цой рассказала, как во время новогоднего тура ей пришлось выйти на сцену в костюме покемона. По ее словам, это произошло из-за того, что артисты забыли костюмы для выступления и были вынуждены сами выкручиваться из ситуации.

«Для любого артиста забыть свой костюм для выступления — это прям-таки катастрофа, потому что ты в него идеально вписываешься, смотришься в нем и специально на тебя его сшили», — призналась певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, артистам, однако, не пришлось долго думать над решением – оказалось, что на территории, где проводился концерт, были ростовые костюмы покемонов. Выступающие облачились в них, что в итоге оказалось удачным решением – по словам Цой, зрители были в восторге.

«Не каждый день увидишь Аниту Цой в образе покемона», — отметила она, добавив, что теперь перед гастролями костюмы проверяет в первую очередь.

Певец Шура рассказал, что самой лучшей в своей жизни была новогоднюю ночь, которую провел с бездомными за решеткой. По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца. В итоге праздник он встречал в тюрьме с бездомными, которые вместе с ним пели его хиты.

Ранее Собчак раскрыла, как отпразднует Новый год.