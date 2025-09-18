В Минстрое задумались о частичном возвращении госуправления в систему ЖКХ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минстрой РФ: в систему ЖКХ могут вернуть некоторые элементы госуправления
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В систему российского жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут вернуть некоторые элементы государственного управления, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения. <...> Соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана», — отметил министр.

По его словам, в настоящее время чиновники планируют переход к перекрестной работе компаний с объектами и хотят отказаться от поддержки концессионеров, которые приходят только в административные центры. Предполагается, что такой подход улучшит квалификацию кадров в отрасли.

До этого в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить расчет субсидий на оплату жилья и ЖКХ для малоимущих россиян, пенсионеров и многодетных семей.

Согласно проекту, при расчете субсидии для малоимущих россиян предлагается установить максимально допустимую долю собственных расходов на уровне 15%, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей — 10%. Данные нормы будут действовать по всей стране. Сейчас в большинстве регионов размер максимально допустимой доли составляет 22%.

Ранее стало известно, что в Подмосковье устранение аварий в ЖКХ доверили искусственному интеллекту.

