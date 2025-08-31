В России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект об изменении расчета субсидий на оплату ЖКХ

В Государственную думу внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить расчет субсидий на оплату жилья и ЖКХ для малоимущих россиян, пенсионеров и многодетных семей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, при расчете субсидии для малоимущих россиян предлагается установить максимально допустимую долю собственных расходов на уровне 15%, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей — 10%. Данные нормы будут действовать по всей стране. Сейчас в большинстве регионов размер максимально допустимой доли составляет 22%.

Из пояснительной записки следует, что субсидия на оплату жилья и ЖКХ является одной из мер поддержки граждан. Ее финансирование проходит из бюджета региона. Однако этот процесс регулируется федеральным законодательством.

