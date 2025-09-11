В Подмосковье устранение аварий в ЖКХ доверили искусственному интеллекту

В Подмосковье активно применяют современные технологии для повышения качества услуг в различных сферах, в том числе – в жилищно-коммунальном хозяйстве. На базе запущенного в августе Единого центра управления ЖКХ успешно применяют возможности искусственного интеллекта, который помогает быстро обнаруживать и устранять аварии на сетях. Об этом на межрегиональном энергофоруме рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Центр управления аккумулирует всю информацию о работе объектов ЖКХ в области с помощью специальных датчиков. В том числе это данные с котельных, КНС, ВСУ, насосных станций. Специалисты постоянно мониторят показатели, за счет чего имеют возможность быстро отреагировать на малейшие изменения, пояснил губернатор.

«Мы ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас свет дома, мы понимали, где проблема на высоковольтной линии, трансформаторной подстанции, во дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях», — цитирует главу региона 360.ru.

Такой подход, по словам Воробьева, в разы увеличил скорость устранения неполадок. Причем если случается авария, Единый центр ЖКХ оперативно сообщает об этом жителям региона, в том числе уточняет сроки устранения неполадок. Искусственный интеллект при этом делает работу эффективнее и помогает «разгрузить» сотрудников. На их плечи ложится меньше бумажной работы, а значит появляется больше времени для решения действительно важных задач, заключил губернатор.

Напомним, также Воробьев в рамках энергофорума с международным участием «Решения для нового технологического уклада» заявил, что на фоне растущего энергопотребления важно найти умные решения и внести поправки в федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. При этом министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул, что Московская агломерация с точки зрения энергетики — одна из самых продвинутых, и призвал распространять разработанные в регионе инновации на всю страну.

Отметим, что в форуме принимают участие лидеры энергетической отрасли, научных центров, профильных вузов и техникумов из Москвы, Подмосковья, а также Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей и Краснодарского края. Кроме того, в мероприятии участвуют эксперты из Беларуси и Китая.

Ранее Воробьев сообщил о планах запустить в Подмосковье производство роботов.