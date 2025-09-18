У экс-главы Фонда капремонта, обвиняемого во взятках, нашли родственников на Украине

РИА Новости: у экс-главы Фонда капремонта Николова есть родственники на Украине

У бывшего руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, обвиняемого в получении взяток, есть родственники на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Николов имеет родственников, проживающих на территории Украины», — говорится в материалах.

При этом защита Николова утверждала, что наличие родственников на Украине у чиновника не подтверждено.

Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию. По данным РИА Новости, он купил билет только в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных разговоров выяснили, что Николов хотел скрыть свой выезд, «проинструктировав соответствующим образом близкое окружение».

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы заключил Николова под стражу по делу о получении взяток на сумму более 19 млн рублей. По версии следствия, чиновник получал деньги через посредников и от руководителей компаний, выполнявших работы по договорам капремонта. Николов свою вину отрицает, называя дело «заказным и сфабрикованным».

Расследование дела в настоящий момент завершено. Николов больше не является руководителем фонда, который возглавлял с 2017 года.

