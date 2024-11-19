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Раскрыта сумма взяток, полученных главой фонда капремонта Подмосковья

ТАСС: глава фонда капремонта Подмосковья Николов получил взятки на 19 млн рублей

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Главе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерию Николову предъявили обвинение в получении двух взяток на сумму свыше 19 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи считают, что Николов получал взятки с помощью посредников, а также от руководителей компаний, которые вели работы в рамках договоров о капремонте. Чиновник не признает свою вину и называет возбужденное в отношении него дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») «заказным и сфабрикованным», отмечает агентство.

Николов возглавляет организацию с 2017 года.

Кроме того, по делу о взятке отправлен в СИЗО заместитель Николова — Мстислав Дымнич. По данным издания, он дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

В июле сообщалось, что мать Дымнича некогда занимала пост заместителя министра финансов Подмосковья, а задержание чиновника последовало после того, как его семью обвинили в рейдерском захвате бизнеса.

Ранее в Москве арестовали экс-замначальника «Москонцерта» по делу о взятке.

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