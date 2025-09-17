В Татарстане задержали замглавы района по подозрению в получении взятки

В Татарстане задержали заместителя главы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый получил взятку в виде права собственности на четыре земельных участка. Взамен, как отметили в ФСБ, замглавы района должен был оказать содействие взяткодателю в передаче из частной в муниципальную собственность дороги на территории муниципалитета.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

В июле экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере. Суд установил, что в 2018 году чиновник получил через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей от замглавы фирмы за содействие в строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

