Бывший глава Фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

Экс-глава фонда капремонта Подмосковья Николов был задержан в аэропорту
Фонд капитального ремонта Московской Области

Бывший глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов пытался скрыться от следствия по делу о получении взяток, но был задержан в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что мужчина пытался уехать в Турцию. Он приобрел билет только в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, он пытался скрыть свой выезд, «проинструктировав соответствующим образом близкое окружение», говорится в материалах.

Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взяток на сумму более 19 млн рублей. По данным следствия, Николов получал деньги через посредников и от руководителей компаний, выполнявших работы по договорам капремонта. Чиновник вину отрицает, называя дело «заказным и сфабрикованным».

Расследование дела в настоящий момент завершено, Николов больше не является руководителем фонда, который возглавлял с 2017 года.

Ранее полицейского, обвиняемого во взятках Baza, уволили со службы.

