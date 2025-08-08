На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили увеличить материнский капитал

Нилов предлагает увеличить размер маткапитала на первого ребенка до 1 млн рублей
Shutterstock

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект об увеличении до 1 млн рублей размера материнского капитала при рождении первого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что размер маткапитала может составить 1 млн рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагается выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года. При рождении второго предлагается увеличить сумму до 1,3 млн рублей.

По словам Нилова, программа маткапитала была продлена до 2030 года, она хорошо себя зарекомендовала.

«Сегодня нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты», — добавил парламентарий.

Накануне декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что в России действуют социальные меры по поддержке семей с детьми при подготовке к учебному году. В частности, в некоторых регионах родителям компенсируют затраты на покупку школьной формы, в других — предоставляют готовые наборы для учебы.

Ранее финансист назвал последствия удвоения маткапитала в России.

