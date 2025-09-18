На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт

Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении от платы на капремонт
Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) от платы на капитальный ремонт с момента включения дома в программу реновации Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом уточняется, что ранее внесенные указанными собственниками нежилых помещений взносы на капремонт будут использоваться на цели реализации данной программы.

Также законопроект закрепляет особенности передачи прав на спецсчет после перехода Москве права собственности на все помещения в многоквартирном доме, в качестве способа формирования фонда капремонта.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что россияне должны понимать, на что расходуются собранные с них денежные средства на капитальный ремонт и содержание дома.

Глава государства призвал в связи с этим выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их количество он оценил в 950 тыс.

Ранее сообщалось, что все многоквартирные дома в России пересчитают и внесут в единую базу.

