Путин призвал выработать четкие стандарты капремонта многоквартирных домов в России

Путин: люди должны понимать, на что расходуются средства за капремонт домов

Россияне должны понимать, на что расходуются собранные с них денежные средства на капитальный ремонт и содержание дома. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, его слова приводит ТАСС.

«Важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тыс. Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищную стоимость, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капитальный ремонт», — сказал он.

По данным российского президента, за последние шесть лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета было выделено свыше 600 млрд руб. Удалось модернизировать 3,65 тыс. различных объектов инфраструктуры и более десяти тыс. км сетей.

«На широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн руб. При этом нужно обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска предотвращения аварийных ситуаций», — добавил Путин.

Также Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки.

С 1 апреля в России расширили программу семейной ипотеки — ее распространили на вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме, не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.