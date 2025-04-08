Российские власти намерены посчитать все многоквартирные дома

«Известия»: все многоквартирные дома в России пересчитают и внесут в единую базу

Все многоквартирные дома в России планируют пересчитать и внести в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки к принятому в 2017 году в первом чтении законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».

Поправками предполагалось уточнить понятие госучета жилищного фонда как деятельности «по сбору, обработке и хранению информации об объектах жилищного фонда, отражающей их технические характеристики и состояние». Сведения об объектах будут в виде электронных паспортов в ГИС ЖКХ.

Проект закона планируют в ближайшее время рассмотреть в Госдуме. Изменения позволят фактически начать восстановление госучета жилищного фонда, рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Он подчеркнул, что в данный момент учет не осуществляется, что является большой проблемой.

По словам депутата, отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома означает отсутствие возможности планировать развитие и формировать качественные программы по ремонту, так как у управляющих компаний нет возможности обратиться к достоверным техническим документам для правильного обслуживания домов.

Регионам нужно дать право восстанавливать техучет на своих территориях, добавил глава комитета.

На прошлой неделе сообщалось, что провайдеры смогут демонтировать неизвестное оборудование у россиян в домах.

Ранее штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт.