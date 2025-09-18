На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Преступник открыл стрельбу по группе полицейских в США

NBC: в результате стрельбы в Пенсильвании не выжили трое полицейских
Shutterstock

Трое полицейских не выжили в результате перестрелки в американском штате Пенсильвания. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил комиссар полиции штата Кристофер Пэрис.

Инцидент произошел в поселке Кодорус округа Йорк. По информации источников телеканала, сотрудники полиции исполняли ордер на арест, когда по ним открыл огонь мужчина, личность которого пока не установлена. Двое полицейских сейчас находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Преступник ликвидирован.

12 сентября стало известно, что в Военно-морской академии в США произошла стрельба. Ее открыл в кампусе исключенный из учебного заведения кадет.

10 сентября в штате Колорадо после стрельбы в средней школе города Эвергрин трех человек госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее в одной из школ Техаса произошла стрельба.

