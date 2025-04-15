В одной из школ Техаса произошла стрельба

Стрельба произошла в школе американского города Даллас, штат Техас. Об этом сообщает CBS News.

В публикации отмечается, что звонок о стрельбе в школе поступил в полицию в 13:10 (21:10 мск). На место прибыли медики и представители правоохранительных органов.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов разыскивают одного из учеников школы, который открыл огонь и ранил другого учащегося.

3 апреля сообщалось, что американец устроил стрельбу в аптеке из-за ненависти ко всем аптекам в мире. В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в аптеке Walgreens. По предварительным данным, 30-летний подозреваемый Нарсисо Гальярдо Фернандес испытывал неприязнь к аптечным сетям в целом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения. На записи видно, как мужчина размахивал пистолетом перед тем, как открыть огонь.

Компания заявила, что безопасность клиентов и персонала остается их главным приоритетом. Для пострадавших сотрудников организована психологическая помощь.

Ранее в США произошла стрельба в парке.