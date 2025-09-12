В Военно-морской академии в США произошла стрельба

Fox News: в Военно-морской академии США в Аннаполисе слышны выстрелы

Выстрелы были слышны в Военно-морской академии США в Аннаполисе, сообщает Fox News.

По информации телеканала, полиция закрыла территорию академии.

«Исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием. Внутри общежития были слышны выстрелы», — говорится в сообщении.

10 сентября в штате Колорадо после стрельбы в средней школе города Эвергрин трех человек госпитализировали в критическом состоянии.

В окружной полиции уточнили, что двое из пострадавших — учащиеся. Школа временно закрыта, а местных жителей попросили к ней не приближаться.

27 августа в католической школе штата Миннесота тоже произошла стрельба. При этом двое детей получили несовместимые с жизнью травмы, еще 14 были ранены.

Ранее в одной из школ Техаса произошла стрельба.