На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Военно-морской академии в США произошла стрельба

Fox News: в Военно-морской академии США в Аннаполисе слышны выстрелы
true
true
true
close
Burhan Ozbilici/AP

Выстрелы были слышны в Военно-морской академии США в Аннаполисе, сообщает Fox News.

По информации телеканала, полиция закрыла территорию академии.

«Исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием. Внутри общежития были слышны выстрелы», — говорится в сообщении.

10 сентября в штате Колорадо после стрельбы в средней школе города Эвергрин трех человек госпитализировали в критическом состоянии.

В окружной полиции уточнили, что двое из пострадавших — учащиеся. Школа временно закрыта, а местных жителей попросили к ней не приближаться.

27 августа в католической школе штата Миннесота тоже произошла стрельба. При этом двое детей получили несовместимые с жизнью травмы, еще 14 были ранены.

Ранее в одной из школ Техаса произошла стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами