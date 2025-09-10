На западе США произошла стрельба в средней школе, ранены ученики

В Колорадо три человека пострадали при стрельбе в средней школе

В штате Колорадо после стрельбы в средней школе города Эвергрин трех человек госпитализировали в критическом состоянии, передает CNN.

В окружной полиции уточнили, что двое из пострадавших — учащиеся. Школа временно закрыта, а местных жителей попросили к ней не приближаться.

27 августа в католической школе штата Миннесота тоже произошла стрельба. При этом двое детей получили несовместимые с жизнью травмы, еще 14 были ранены.

Нападавшим оказался 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Он был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом и стрелял снаружи здания через окно. Его мать в прошлом работала в католической школе. После инцидента президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом.

