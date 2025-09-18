Стало известно, почему сдался обвиняемый в убийстве Кирка

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста-консерватора Чарли Кирка, боялся, что его застрелят при задержании. Это стало причиной, по которой он сдался полицейским, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Шериф округа Вашингтон, штат Юта, Нейт Бруксби рассказал, что Робинсон начал понимать неизбежность того, что его задержат. Он согласился сдаться только при условии, что это будет сделано мирным путем.

Когда Робинсон пришел с повинной вместе с родителями к полицейским, он выглядел «тихим и мрачным», добавил Бруксби.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка были приспущены все государственные флаги по всей Америке.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.