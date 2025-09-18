На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему сдался обвиняемый в убийстве Кирка

Шериф Бруксби: обвиняемый в убийстве Кирка сдался из-за боязни быть застреленным
true
true
true
close
Utah Department of Public Safety/Reuters

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста-консерватора Чарли Кирка, боялся, что его застрелят при задержании. Это стало причиной, по которой он сдался полицейским, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Шериф округа Вашингтон, штат Юта, Нейт Бруксби рассказал, что Робинсон начал понимать неизбежность того, что его задержат. Он согласился сдаться только при условии, что это будет сделано мирным путем.

Когда Робинсон пришел с повинной вместе с родителями к полицейским, он выглядел «тихим и мрачным», добавил Бруксби.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка были приспущены все государственные флаги по всей Америке.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами