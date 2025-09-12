Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка

Трамп заявил, что не боится за свою безопасность после убийства активиста Кирка

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о собственной безопасности после убийства американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом он заявил в комментарии журналистам у Белого дома, передает ТАСС.

«Нет, не особенно», — ответил президент.

По словам Трампа, власти США «по-настоящему беспокоятся» за страну.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что за несколько дней до гибели Чарли Кирка «прокляли» феминистки.