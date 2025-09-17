В российском регионе нашли опасный боеприпас времен Гражданской войны

В городе Набережные Челны в Татарстане рабочие, сортировавшие щебень перед началом укладки асфальта, нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Подробности сообщило kp.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Отмечается, что боеприпас обнаружили на территории одного из крупных городских предприятий. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что 76-миллиметровый снаряд подвергся сильной коррозии и представляет опасность для людей.

Кроме того, состояние боеприпаса не позволяло вывезти его на спецполигон для уничтожения, поэтому снаряд решили подорвать на месте. Его перенесли на подготовленную для этого площадку, закопали, а затем произошел контролируемый взрыв. Операция была успешно завершена, никто не пострадал.

12 сентября в МЧС рассказали, что в Ленинградской области местные жители случайно обнаружили пять авиационных бомб и 51 мину. Экспертиза установила, что пять снарядов являются авиационными бомбами ФАБ-100, остальные — противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были уничтожены.

Ранее появилось видео с уничтожением немецкой авиабомбы массой 250 кг.