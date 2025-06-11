Появилось видео с уничтожением немецкой авиабомбы массой 250 кг

В Севастополе сняли на видео уничтожение крупной авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Кадры опубликовал Telegram-канал регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что был уничтожен немецкий боеприпас SD-250 массой 250 кг. Его нашли в районе Камышового шоссе.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть авиабомбу в земле, которая покрылась коррозией. Шесть специалистов МЧС аккуратно переместили ее на носилки и погрузили в автомобиль. После снаряд отвезли на полигон, где уничтожили путем подрыва. В результате взрыва в небо поднялось огромное бело-серое облако.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные авиабомбы использовались немецкой армией в годы войны для поражения техники, живой силы и оборонительных сооружений.

До этого три фугасные авиационные бомбы ФАБ-100 времен ВОВ обнаружили и уничтожили в Ростовской области. Снаряды нашли при проведении земляных работ в селе Крым Мясниковского и станице Мелиховской.

На место прибыли пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС РФ. Авиабомбы вывезли в безопасное место и обезвредили.

Ранее в Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны.