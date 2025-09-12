На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе жители случайно нашли пять авиабомб и 51 мину времен ВОВ

В Ленинградской области местные жители случайно обнаружили пять авиационных бомб и 51 мину. Информацию о находках они передали сотрудникам МЧС, которые уничтожили взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители нашли опасную находку вблизи железнодорожной платформы. Экспертиза установила, что пять снарядов являются авиационными бомбами ФАБ-100, остальные — противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны.

«Опасную находку с соблюдением мер безопасности вывез и успешно уничтожил путем подрыва пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России из Северной столицы», — рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что в случае обнаружения подобных предметов, их нельзя трогать руками. Там посоветовали сразу же связаться с экстренными службами по телефону «112».

Ранее в Подмосковье грибник нашел в лесу две ручные гранаты времен ВОВ.

