В Госдуме назвали «нежизнеспособной» идею увеличить отпуск до 35 дней

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью газете «Взгляд» прокомментировала инициативу своего коллеги Николая Новичкова об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Парламентарий отметила, что россияне имеют право на 28-дневный отдых, еще 14 дней являются праздничными. В результате в среднем россияне работают 18 дней в месяц.

«Конечно, правительство обязано рассмотреть любую инициативу, которая подается депутатами Государственной думы. Но не думаю, что эта — жизнеспособна ввиду своей непросчитанности. У нас очень хорошее положение по количеству дней оплачиваемого трудового отпуска в сравнении с европейскими и азиатскими странами», — сказала Бессараб.

Она напомнила, что в Великобритании, Германии, Италии, Польше и Нидерландах минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней.

Как считает Новичков, законопроект об увеличении отпуска до 35 дней необходим по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

По его словам, в длительном отдыхе нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Депутат выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

