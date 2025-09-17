Российский бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив в уголовное дело

В Кирове мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 15 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с сообщений в мессенджере от «бывшего коллеги» бизнесмена, который предупредил о якобы проводимой проверке работников спецслужбами. Затем с мужчиной связались лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, которые убедили его, что от его имени оформляются кредиты и переводятся деньги на счета ВСУ, что представляет собой государственную измену и теперь ему грозит уголовное дело. Для избежания наказания жертве предложили выполнить инструкции по «замене основного банковского счета».

Под предлогом необходимости пополнения счета предприниматель перевел собственные сбережения, оборотные средства бизнеса и вырученные от продажи двух автомобилей деньги на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей.

Когда злоумышленники потребовали дополнительно перевести еще 1,5 млн рублей, кировчанин осознал обман и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

