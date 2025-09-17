На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив в уголовное дело

В Кирове бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив аферистам
true
true
true

В Кирове мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 15 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с сообщений в мессенджере от «бывшего коллеги» бизнесмена, который предупредил о якобы проводимой проверке работников спецслужбами. Затем с мужчиной связались лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, которые убедили его, что от его имени оформляются кредиты и переводятся деньги на счета ВСУ, что представляет собой государственную измену и теперь ему грозит уголовное дело. Для избежания наказания жертве предложили выполнить инструкции по «замене основного банковского счета».

Под предлогом необходимости пополнения счета предприниматель перевел собственные сбережения, оборотные средства бизнеса и вырученные от продажи двух автомобилей деньги на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей.

Когда злоумышленники потребовали дополнительно перевести еще 1,5 млн рублей, кировчанин осознал обман и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Татарстане 19-летняя девушка едва не сожгла свою квартиру из-за угроз мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами