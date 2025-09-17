В Татарстане 19-летняя девушка едва не сожгла свою квартиру из-за угроз мошенников

В Бугульме девушка едва не лишилась квартиры, которую заставили поджечь мошенники. Об этом сообщает полиция Татарстана.

В августе с 19-летней местной жительницей в одном из мессенджеров связался некто по имени Сергей. Он рассказал ей о якобы оформленном кредите и убедил девушку подписать фиктивные документы с помощью электронной подписи. Таким образом злоумышленники получили доступ к её банковским счетам.

Они стали оказывать на жертву психологическое давление и даже пригрозили ей сливом личных фотографий, а затем потребовали совершить поджог квартиры для инсценировки страхового случая.

Пострадавшая частично выполнила требования, но не довела задуманное до конца, а затем все же обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

