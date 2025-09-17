Россиянам напомнили об ответственности за загрязнение водных объектов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об увеличении до 2 тыс. рублей штрафа для граждан за нарушение требований к охране водных объектов. Документ опубликован в перечне законопроектов.

Документом предполагается внесение изменений в статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил охраны водных объектов).

Теперь за нарушение водоохранного режима граждане могут заплатить до 1-2 тыс. рублей. В настоящее время штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

По мимо этого предлагается увеличить штрафы для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Согласно законопроекту, штраф может составить от 2,5 до 3 тыс. рублей.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за выброшенный мимо урны мусор можно получить штраф, а в некоторых случаях за нарушение грозит уголовная ответственность. По словам общественника, штраф для граждан за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей.

9 сентября юрист Алла Георгиева предупредила, что выброс мусора из окна может грозить россиянам лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее россиян предупредили о штрафе за использование эмодзи клоуна.