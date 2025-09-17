На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили об ответственности за загрязнение водных объектов

Госдума увеличивает штрафы для граждан за загрязнение водных объектов
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об увеличении до 2 тыс. рублей штрафа для граждан за нарушение требований к охране водных объектов. Документ опубликован в перечне законопроектов.

Документом предполагается внесение изменений в статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил охраны водных объектов).

Теперь за нарушение водоохранного режима граждане могут заплатить до 1-2 тыс. рублей. В настоящее время штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

По мимо этого предлагается увеличить штрафы для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Согласно законопроекту, штраф может составить от 2,5 до 3 тыс. рублей.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за выброшенный мимо урны мусор можно получить штраф, а в некоторых случаях за нарушение грозит уголовная ответственность. По словам общественника, штраф для граждан за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей.

9 сентября юрист Алла Георгиева предупредила, что выброс мусора из окна может грозить россиянам лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее россиян предупредили о штрафе за использование эмодзи клоуна.

