Россиянам объяснили, какое наказание грозит за выброс мусора из окна

Юрист Георгиева: за выброс мусора из окна могут посадить в тюрьму
Shutterstock

Выбрасывание мусора из окна может грозить россиянам лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, для наказания соседей-нарушителей нужно зафиксировать выброс мусора на фото или видео или заручиться свидетельскими показаниями, после чего — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию. Чаще всего за это привлекают к ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (8.2. КоАП РФ) и наказывают штрафом в размере от 2 до 3 тыс. рублей. При этом штрафы для ИП могут составить от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тыс. Им также может грозить приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Если мусор упадет на чье-то имущество, владелец может сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде. Падение отходов на человека будет наказываться в зависимости от тяжести причиненного вреда.

«Если последствия для здоровья суд признает тяжкими <...>, виновного будут судить по статье 167 УК РФ. В этой ситуации она предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же период», — отметила Георгиева.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого говорил, что выбрасывание строительного мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами может грозить штрафом.

Ранее сообщалось, что россиянка, выбросившая новорожденного в мусор, отделалась ограничением свободы.

