Россиянам объяснили, какое наказание грозит за выброс мусора из окна

Выбрасывание мусора из окна может грозить россиянам лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, для наказания соседей-нарушителей нужно зафиксировать выброс мусора на фото или видео или заручиться свидетельскими показаниями, после чего — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию. Чаще всего за это привлекают к ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (8.2. КоАП РФ) и наказывают штрафом в размере от 2 до 3 тыс. рублей. При этом штрафы для ИП могут составить от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тыс. Им также может грозить приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Если мусор упадет на чье-то имущество, владелец может сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде. Падение отходов на человека будет наказываться в зависимости от тяжести причиненного вреда.

«Если последствия для здоровья суд признает тяжкими <...>, виновного будут судить по статье 167 УК РФ. В этой ситуации она предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же период», — отметила Георгиева.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого говорил, что выбрасывание строительного мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами может грозить штрафом.

Ранее сообщалось, что россиянка, выбросившая новорожденного в мусор, отделалась ограничением свободы.