Эксперт предупредил о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

Эксперт ЖКХ Бондарь: за выброс мусора мимо урны грозит уголовная ответственность
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, что за выброшенный мимо урны мусор можно получить штраф, а в некоторых случаях за нарушение грозит уголовная ответственность.

По словам эксперта, штраф для граждан за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей.

«Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. Сумма штрафа в таком случае может вырасти и, вероятно, составит уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — отметил Бондарь.

Сумма штрафа может увеличиться до пяти-семи тысяч рублей, если из-за выброшенного мусора был причинен вред здоровью людей или окружающей среде. Уголовная ответственность наступает в случае организации незаконной свалки. В таком случае сумма штрафа может достигать 200 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до двух лет.

9 сентября юрист Алла Георгиева рассказывала, что выброс мусора из окна может грозить россиянам лишением свободы на срок до пяти лет.

По ее словам, для наказания соседей-нарушителей нужно зафиксировать выброс мусора на фото или видео или заручиться свидетельскими показаниями, после чего — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию.

Ранее сообщалось, что россиянка, выбросившая новорожденного в мусор, отделалась ограничением свободы.

