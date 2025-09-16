Россиян предупредили о штрафе за использование эмодзи клоуна

Юристы назвали варианты штрафа за оскорбление при помощи эмодзи в переписке

Само по себе эмодзи в мессенджере не может стать основанием для начисления штрафа, однако привлечь к ответственности могут в зависимости от ситуации, контекста конфликта. Об этом рассказали РБК юристы.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский рассказал, что когда речь идет об использовании эмодзи для выражения плохого отношения к другому человеку, следует исследовать содержание переписки комплексно, чтобы отличить обычное несогласие или недовольство собеседником от осознанного желания нанести оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»).

Чтобы получить штраф за оскорбление в виде эмодзи, нужно для начала доказать, что фраза или эмодзи были оскорбительными по отношению к собеседнику, рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова. По ее словам, при доказывании таких прецедентов суд в первую очередь будет учитывать заключение лингвистической экспертизы.

Кроме ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в ряде случаев может грозить и уголовная ответственность — за оскорбление чувств верующих, оскорбление власти и оскорбление военнослужащих, пояснила Бердникова.

Административная статья — не единственный способ для защиты прав оскорбленного гражданина, отметил Семеновский. Юрист пояснил, что пункт 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ «Компенсация морального вреда» гласит, что если человеку причинен моральный вред, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации.

Ранее в России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением.