На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о штрафе за использование эмодзи клоуна

Юристы назвали варианты штрафа за оскорбление при помощи эмодзи в переписке
true
true
true
close
Telegram

Само по себе эмодзи в мессенджере не может стать основанием для начисления штрафа, однако привлечь к ответственности могут в зависимости от ситуации, контекста конфликта. Об этом рассказали РБК юристы.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский рассказал, что когда речь идет об использовании эмодзи для выражения плохого отношения к другому человеку, следует исследовать содержание переписки комплексно, чтобы отличить обычное несогласие или недовольство собеседником от осознанного желания нанести оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»).

Чтобы получить штраф за оскорбление в виде эмодзи, нужно для начала доказать, что фраза или эмодзи были оскорбительными по отношению к собеседнику, рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова. По ее словам, при доказывании таких прецедентов суд в первую очередь будет учитывать заключение лингвистической экспертизы.

Кроме ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в ряде случаев может грозить и уголовная ответственность — за оскорбление чувств верующих, оскорбление власти и оскорбление военнослужащих, пояснила Бердникова.

Административная статья — не единственный способ для защиты прав оскорбленного гражданина, отметил Семеновский. Юрист пояснил, что пункт 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ «Компенсация морального вреда» гласит, что если человеку причинен моральный вред, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации.

Ранее в России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами