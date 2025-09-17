Почти 600 человек из 40 стран примут участие в финале Олимпиады по финансовой безопасности

Почти 600 ребят из 40 государств примут участие в финальном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября 2025 года в Красноярске, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании по подготовке и проведению олимпиады.

Он отметил, что Олимпиада пройдет при поддержке президента РФ Владимира Путина и национальных проектов России.

«Несмотря на международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения Олимпиады. В этом году к участию в Олимпиаде присоединились 5 иностранных государств: Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай», — рассказал Чернышенко.

Также Чернышенко поручил после финала Олимпиады издать тематический буклет и снять документальный фильм.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин отметил, что кульминацией Олимпиады станет форум международного движения по финансовой безопасности.

«На полях финальной недели впервые с участием студентов пройдет вторая неформальная встреча представителей стран БРИКС, которая будет посвящена обмену опытом реализации проектов движения на пространстве объединения», — сказал он.

Также губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что подготовка к Олимпиаде идет по плану.

«Сегодня все основные вопросы подготовки к проведению финала международной олимпиады закрыты: от логистики до размещения. Все подготовительные мероприятия идут в соответствии с графиком», — сказал он.