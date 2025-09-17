Эстония решила продать автомобили, брошенные у границы с Россией

Эстония начнет с октября продавать оставленные у границы с Россией машины

Транспортный департамент Эстонии в октябре начнет эвакуировать автомобили, припаркованные на неохраняемой стоянке на эстонско-российской границе и, если владельцы не объявятся в течение нескольких месяцев, будет продавать их. Об этом сообщил ERR.

Департамент транспорта на прошлой неделе объявил о подписании соглашения с компанией Svenai OÜ о перемещении транспортных средств, припаркованных около пограничного перехода Койдула, на платную парковку, расположенную в 44 км от границы.

В настоящее время юридическая служба ведомства разрабатывает детальную процедуру перемещения автомобилей и того, как будет осуществляться их принудительная продажа.

«Если владелец транспортного средства не заберет автомобиль в течение 30 дней, мы получим уведомление от контрагента, и направим владельцу транспортного средства предупреждение о том, что начнем продавать арестованное транспортное средство. Мы также установим новый срок — не менее месяца — для того, чтобы забрать автомобиль и оплатить расходы на перевозку и хранение, чтобы вернуть его», — заявили в департаменте.

Накануне стало известно, что фракция оппозиционной партии Isamaa внесла на рассмотрение в парламент Эстонии проект закона о полном закрытии границы с Россией.

Ранее сообщалось, что Эстония соорудит противотанковый ров длиной 40 км на границе с РФ.