Эстония возведет на границе с Россией противотанковый ров

ERR: Эстония соорудит противотанковый ров длиной 40 км на границе с РФ
close
Евгений Ашихмин/РИА «Новости»

Власти Эстонии намерены возвести противотанковый ров длиной 40 км на границе с РФ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«До конца 2027 года планируется завершить сооружение более 40 километров противотанкового рва. Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая протяженность оборонительной зоны составит около 100 км, при глубине около 40 км от сухопутной границы с Россией.

Накануне телерадиокомпания ERR сообщала, что истребители НАТО на текущей неделе проведут тренировочные полеты в Эстонии. Учения пройдут с 15 по 21 сентября. Истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry («Восточный часовой»), направленной на укрепление обороны восточных рубежей военного блока. Причиной для проведения операции послужило падение нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшее в ночь на 10 сентября.

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.

