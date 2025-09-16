На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии предложили полностью закрыть границу с Россией

В парламент Эстонии внесли проект о полном закрытии границы с Россией
true
true
true
close
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Фракция оппозиционной партии Isamaa («Отечество») внесла на рассмотрение в парламент Эстонии проект закона о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Закрытие временной контрольной линии (так в Эстонии называют эстонско-российскую пограничную линию) — один из способов снижения рисков, предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты границы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эстонские депутаты заявили, что события последних месяцев в сфере безопасности существенно обострили ситуацию на восточном фланге НАТО. На этом фоне Россия и Белоруссия организуют масштабные учения «Запад-2025», которые несут дополнительные риски.

В документе также сказано, что проект учитывает международные обязательства Эстонии как страны Европейского союза и НАТО.

До этого телерадиокомпания ERR сообщила, что власти Эстонии до конца 2027 года планируют завершить сооружение более 40 км противотанкового рва на границе с РФ. Кроме того, они намерены оборудовать около 600 бункеров.

Ранее на восточной границе Эстонии ограничили полеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами