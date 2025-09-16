В Эстонии предложили полностью закрыть границу с Россией

В парламент Эстонии внесли проект о полном закрытии границы с Россией

Фракция оппозиционной партии Isamaa («Отечество») внесла на рассмотрение в парламент Эстонии проект закона о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Закрытие временной контрольной линии (так в Эстонии называют эстонско-российскую пограничную линию) — один из способов снижения рисков, предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты границы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эстонские депутаты заявили, что события последних месяцев в сфере безопасности существенно обострили ситуацию на восточном фланге НАТО. На этом фоне Россия и Белоруссия организуют масштабные учения «Запад-2025», которые несут дополнительные риски.

В документе также сказано, что проект учитывает международные обязательства Эстонии как страны Европейского союза и НАТО.

До этого телерадиокомпания ERR сообщила, что власти Эстонии до конца 2027 года планируют завершить сооружение более 40 км противотанкового рва на границе с РФ. Кроме того, они намерены оборудовать около 600 бункеров.

Ранее на восточной границе Эстонии ограничили полеты.