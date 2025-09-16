На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В минобороны Эстонии признали экологические риски атак ВСУ на порт в Усть-Луге

ERR: в Эстонии признали риски атак украинских беспилотников на порт в Усть-Луге
Aleksandr Gusev/Global Look Press

К серьезным экологическим проблемам для Финского залива и Балтийского моря могут привести атаки беспилотников ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области. Об этом заявил глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает телерадиокомпания ERR в своем Telegram-канале.

«Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) допустил, что возможные атаки украинских дронов на российский порт в Усть-Луге [...] могут привести к серьезным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря», — отмечается в сообщении.

В ночь на 24 августа над Усть-Лугой было сбито 10 украинских беспилотников. Упавшие обломки вызвали пожар на терминале «НОВАТЭК», его удалось ликвидировать за пять часов. Генерал-майор авиации Сергей Липовой тогда заявил, что украинская армия использует Прибалтику как плацдарм для атак на Россию, а порт Усть-Луга, вероятно, был атакован с прибалтийских стран.

Ранее Балтфлот провел учения по отражению атак беспилотных катеров.

