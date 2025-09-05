В Херсонской области три человека подорвались на мине

Три человека подорвались на мине в Алешках Херсонской области

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате детонации мины в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

По его данным экстренных служб, женщины 1982 и 1969 годов рождения, а также ребенок 2012 года рождения были доставлены в больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и осколочными ранениями бедра.

31 августа губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пять мирных жителей попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. По его словам, медики не смогли спасти жительницу Алешек. Еще два жителя получили ранения, им оказали помощь на месте. Помимо этого, пострадала женщина в Голой Пристани, ее госпитализировали.

Кроме того, в Великих Копанях в результате украинской атаки пострадал депутат Алешкинского округа Алексей Зоголь, его отправили в больницу. Врачи диагностировали у него контузию головного мозга, акутравму, множественные осколочные ранения конечностей, а также ожоги рук первой степени.

Ранее Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ при атаках на Херсонскую область.