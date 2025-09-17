На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрыв произошел в многоквартирном доме в Ангарске

В Ангарске произошел второй за последние несколько дней взрыв в доме
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, в доме по адресу 7-й микрорайон, 11 сначала был слышен громкий взрыв, после чего взрывной волной были выбиты несколько стекол в окнах на пятом этаже. Причина ЧП неизвестна.

В данный момент на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Это уже второе подобное происшествие в Ангарске за последние несколько дней, отмечает канал.

По данным МЧС по Иркутской области, в пятиэтажном доме в Ангарске произошел пожар, который уже потушили. Предварительно, к этому привело неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной. Пострадал один мужчина — он получил ожоги.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в Приморье у административных зданий произошли взрывы.

