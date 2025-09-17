Поезда задерживаются на Украине из-за повреждений инфраструктуры

На Украине сообщили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций

Пассажирские поезда задерживаются на Украине из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в Telegram-канале.

«... имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направления. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения», — говорится в сообщении.

ЧП затронуло и международные маршруты, в частности в Хелме и Перемышле. «Укрзализныця» находится на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координирует пересадки.

В пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов, добавил железнодорожный оператор.

На прошлой неделе в районе села Калиновка Киевской области Украины произошел взрыв из-за детонации боеприпасов, которые перевозил состав.

Ранее в Кременчуге ж/д мост через Днепр был поврежден при взрыве.