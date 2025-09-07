Взрыв повредил ж/д мост через Днепр в центре Украины

В Кременчуге ж/д мост через Днепр поврежден при взрыве, поезда задерживаются

В украинском городе Кременчуг в Полтавской области взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. Об этом сообщает компания «Укржелдорога» вTelegram-канале.

Там рассказали, что из-за повреждений при обстреле изменился график движения поездов. Пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах, пока не закончится ремонт поврежденного участка ж/д.

«Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный», — заявили в компании.

Прошлой ночью в Полтавской области действовала воздушная тревога, а в Кременчуге раздались десятки взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве загорелось здание правительства.