Врач ответил, помогут ли яблоки и гречка поднять гемоглобин у детей

Врач Прохоренко: яблоки и гречка не помогут поднять гемоглобин у детей
true
true
true
close
Freepik.com

Мнение о том, что «полезные» продукты, например, гречка или яблоки, помогут справиться с низким гемоглобином и железодефицитной анемией у ребенка, является мифом. Об этом kp.ru рассказал педиатр Антон Прохоренко.

«Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа. Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит», — подчеркнул врач.

По его словам, для назначения терапии важно как можно скорее обратиться к специалисту. Прохоренко уточнил, что курс лечения занимает минимум три месяца.

Он также подчеркнул роль питания в профилактике анемии. Так, больше всего железа содержится в мясе, печени, яйцах, морепродуктах, гречке, бобовых, гранатах и зелени.

Врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова до этого говорила, что анемия, которая развивается из-за дефицита железа, витамина В9 или В12, может вызывать головокружения. По ее словам, они также могут появиться на фоне приема противовоспалительных препаратов, которые могут понизить давление, а также антибиотиков и антидепрессантов.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае матча может вызвать анемию.

