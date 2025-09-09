проект

Россиянам объяснили, в каком случае матча может вызвать анемию

Биотехнолог Золотарева: матча может спровоцировать анемию у трех групп людей

Kaiskynet Studio/Shutterstock/FOTODOM

Матча, как и любые другие чаи, снижает усвояемость железа. У трех групп людей одна-две чашки матчи могут спровоцировать сильную анемию, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, биотехнолог Мария Золотарева.

«Этот чай, как и любой другой продукт, необходимо употреблять разумно. Для абсолютно здорового человека со сбалансированным рационом и нормальным уровнем гемоглобина в крови умеренное потребление матчи (1–2 чашки в день) не представляет угрозы для развития анемии. В группу риска входят люди, у которых уже присутствует небольшой дефицит железа, есть предрасположенность к анемии или те, кто придерживается строгой веганской диеты без должного контроля за поступлением железа», — рассказала специалист.

По словам биотехнолога, листья чая матча, как и любого другого чая, богаты полифенолами, в частности, катехинами. Эти соединения обладают мощной антиоксидантной активностью, что и обуславливает полезные свойства чая. Однако они также способны хелатировать, то есть связывать негемовое железо (тип железа, поступающий из растительной пищи).

«Это действительно может временно снизить биодоступность железа из пищи, при употреблении одновременно с чаем. Данные о том, что всего одна порция чая матча может снизить усвоение железа на 60–90% основаны на результатах научных исследований, но требуют обязательного использования контекста об условиях проведения эксперимента. Такое значительное подавление в усвоении железа наблюдается при употреблении чая в очень больших количествах и, что критически важно, непосредственно во время приема пищи, богатой железом. Речь идет о лабораторных условиях, а не о типичной бытовой ситуации», — рассказала Золотарева.

Для снижения рисков при употреблении матчи, лучше употреблять ее между приемами пищи, а не во время еды.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сдавать анализ на онкомаркеры для выявления рака.

