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Врач рассказала об опасных причинах головокружения

Врач Веселова: анемия может вызвать головокружения
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Головокружения могут быть вызваны обезвоживанием организма, нехваткой глюкозы при недостаточном питании, а также анемией, которая развивается из-за дефицита железа, витамина В9 или В12. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова.

По ее словам, они также могут появиться на фоне приема противовоспалительных препаратов, которые могут понизить давление, а также антибиотиков и антидепрессантов.

«Однако стоит насторожиться, когда головокружение становится настолько сильным, что пол буквально уходит из-под ног. Плюс опасно, когда оно сопровождается потерей сознания. Такие состояния могут быть связаны с сердечными патологиями, например аритмией, или паузами в сердцебиении», — предупредила Веселова.

Врач подчеркнула, что опасные головокружения могут появиться из-за бляшек в сосудах шеи, что грозит развитием инсульта или инфаркта, а также сигнализировать о неврологической патологии, новообразовании или травме.

Врач-невролог клиники «Медскан Hadassah» Елена Кислова до этого рассказала «Газете.Ru», что появление головокружения многие связывают с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, например, с изменением артериального давления. Однако причины могут быть и другими, не связанными с сердцем.

Ранее врач объяснила, как отличить «опасное» головокружение от «обычного».

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