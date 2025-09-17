Дудь не стал признавать вину по уголовному делу об иноагентстве

ТАСС: Дудь не признал вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) отказался признавать вину в уголовном деле об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

В них говорится, что Дудь не признает вину по существу предъявленных ему заочно обвинений.

16 сентября стало известно, что уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Дудя направлено в суд. Обвинительное заключение в отношении журналиста утвердила Басманная межрайонная прокуратура.

По версии следствия, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований законодательства он продолжил публиковать в мессенджере материалы без указания на то, что он является иноагентом.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом в апреле 2022 года. В июле нынешнего года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дудя на два месяца. Основанием стало обвинение в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее Дудь досрочно приостановил действие своего товарного знака.