Власти планируют сделать авиаперелеты по России доступнее

Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти намерены сделать авиаперелеты по России более доступными для граждан. О направлениях работы для достижения этой цели рассказал «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще в 2024 году заявил, что к концу текущего десятилетия внутренние перевозки по воздуху должны вырасти примерно в полтора раза.

«Вполне возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов. Каждый год обсуждаем этот вопрос. В этом году на авиабилеты по программе субсидирования перелетов заложено 24 млрд рублей», — рассказал Абрамов.

Он отметил, что ключевое направление развития авиации — регулярное обновление парка самолетов. При этом приоритет должен отдаваться отечественным воздушным судам, поскольку они обходятся дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков и валютных колебаний.

Также нужно контролировать тарифы аэропортов, чтобы избежать неоправданного роста издержек для перевозчиков.

Стоимость авиатоплива оказывает большое влияние на итоговую цену билета, поэтому в РФ звучали предложения о закреплении предсказуемых цен на него.

Наконец, Абрамов отметил важность расширения конкуренции. По его словам, на рынок должны выходить новые авиакомпании, включая бюджетных перевозчиков, что даст пассажирам больше выбора.

До этого стало известно, что для покупки авиабилетов на внутренние рейсы этой осенью действует простое правило: чем раньше, тем лучше.

При этом большинство ранних бронирований на осень (62%) приходится на города России, а средний чек по сравнению с летом снизился на 28%. Самыми популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%)

