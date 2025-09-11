На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда выгоднее бронировать авиабилеты на осень

«Авиасейлс»: правило при покупке билетов на рейсы по РФ — чем раньше, тем лучше
Shutterstock

Для покупки авиабилетов на внутренние рейсы этой осенью действует простое правило: чем раньше, тем лучше. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

«Большинство ранних бронирований на осень (62%) приходится на города России, а средний чек бронирования по сравнению с летом снизился на 28%. Самыми популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%)», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на международных направлениях выгоднее всего бронировать авиабилеты от полутора месяцев до вылета.

По данным сервиса, на зарубежные рейсы этой осенью приходится 38% купленных авиабилетов, при этом средняя стоимость перелета на 3% дешевле, чем с июня по август. Популярнее всего среди ранних броней оказались Узбекистан (25%), Турция (12%), Армения (6%), Китай (5%), Грузия (4%), Кыргызстан (4%), Казахстан (4%), Беларусь (3%), Азербайджан (3%) и Япония (3%).

Ранее АТОР спрогнозировал рост числа российских туристов на новых территориях.

