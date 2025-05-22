Развеян главный миф о том, как экономить на покупке авиабилетов

Некоторые путешественники верят, что билеты нужно бронировать в определенный день недели, другие — что перелет лоукостером всегда дешевле. Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту, в беседе с «Газетой.Ru» развеял популярные авиамифы и рассказал, как на самом деле можно сэкономить на перелете.

Один из самых популярных мифов об авиабилетах — покупка в определенный день недели, например, во вторник или в воскресенье.

«На самом деле отличные билеты можно найти в любой день и час: все зависит от сезонности, курса валют и спроса», — говорит эксперт.

Также путешественники верят, что билеты нужно покупать как можно раньше. Однако, как говорит эксперт, самая выгодная цена появляется примерно за месяц до даты вылета по России и за два — до даты вылета в другие страны. По словам эксперта, недорогие билеты могут появиться и за день-два до вылета, но все зависит от спроса.

При этом лоукостер — не всегда самое выгодное предложение.

«Путешественник выбирает недорогой тариф с ручной кладью, потом докупает место в салоне, багаж, еду, и в итоге стоимость перелета лоукостером ничем не отличается от перелёта «обычной» авиакомпанией», — рассказывает Кузьмин.

По словам эксперта, сэкономить на билетах поможет календарь цен.

«Иногда нужно всего лишь передвинуть перелет на день, и билет будет дешевле. Также смотрите рейсы с пересадками и проверяйте цены в соседние города и аэропорты: в ОАЭ, например, есть аэропорт Шарджа, который находится в тридцати минутах езды от Дубая. Бывает, что рейсы туда стоят дешевле. Подписывайтесь на уведомления о скидках на билеты, тогда вам сразу придет сообщение, если цена билета снизится», — заключает Кузьмин.

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